Cartographiez l’Afrique aujourd’hui ! Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque du Chambon-sur-Lignon · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Cartographiez l’Afrique aujourd’hui !
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
« Des regards occidentaux aux réappropriations africaines » par Zoé Pfister, professeure et doctorante.
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Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
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English :
« From Western Perspectives to African Reappropriations » by Zoé Pfister, professor and doctoral candidate.
L’événement Cartographiez l’Afrique aujourd’hui ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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