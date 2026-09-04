Cartographiez l’Afrique aujourd’hui ! Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque du Chambon-sur-Lignon · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Cartographiez l’Afrique aujourd’hui !

Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

« Des regards occidentaux aux réappropriations africaines » par Zoé Pfister, professeure et doctorante.

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Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

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English :

« From Western Perspectives to African Reappropriations » by Zoé Pfister, professor and doctoral candidate.

L’événement Cartographiez l’Afrique aujourd’hui ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon