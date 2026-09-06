Informations pratiques

Montpeyroux

CARTON – CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES

10 Avenue du Rosaire Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Un spectacle complice pour les tout-petits, basé sur l’exploration de la matière au son d’une musique acoustique et chaleureuse.

Dans Carton, la comédienne expérimente la matière et lui donne vie en direct, accompagnée d’un musicien, à la corde sensible, qui nous plonge dans une ambiance chaleureuse. Ensemble, il et elle jouent, cherchent, transforment, détournent. Leurs imaginations étonnantes et pas courantes font apparaître des fantômes qui finissent en barbe à papa géante, une fleur qui se déhanche sur du rock ou encore un tamanoir qui danse du ventre… .

10 Avenue du Rosaire Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 44 29 15

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English : CARTON – CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES

An interactive show for very young children, based on exploring different materials to the sound of warm, acoustic music.

L’événement CARTON – CIE LES VOYAGEURS IMMOBILES Montpeyroux a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT