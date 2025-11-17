Carton Comedy Club à la Cervoiserie Lieu-dit les Avenauds Gond-Pontouvre

Carton Comedy Club à la Cervoiserie

Cet automne, retrouvez de nouveaux plateaux d’humoristes sélectionnés pour vous faire marrer, tout en profitant de l’ambiance chaleureuse de votre bar préféré ! Le Carton Comedy, c’est le meilleur du stand-up, sur réservation gratuite, près de chez vous !

English :

This autumn, enjoy a new line-up of comedians selected to make you laugh, while enjoying the warm atmosphere of your favorite bar! Le Carton Comedy is the best in stand-up comedy, with free reservations, near you!

German :

Diesen Herbst gibt es neue Comedy-Shows mit ausgewählten Komikern, die Sie zum Lachen bringen werden, während Sie die warme Atmosphäre Ihrer Lieblingsbar genießen! Le Carton Comedy, das ist Stand-up Comedy vom Feinsten, mit kostenloser Reservierung, in Ihrer Nähe!

Italiano :

Quest’autunno vi proponiamo una nuova serie di comici selezionati per farvi ridere, godendovi la calda atmosfera del vostro bar preferito! Le Carton Comedy offre il meglio della stand-up comedy, su prenotazione, vicino a voi!

Espanol :

Este otoño le proponemos un nuevo elenco de cómicos seleccionados para hacerle reír mientras disfruta del cálido ambiente de su bar favorito Le Carton Comedy le ofrece lo mejor de la comedia stand-up, gratis y cerca de usted

