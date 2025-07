Carton Comedy Club Alice Lombard, Simon Pintault, Alfred H, Vincent Barat La Minute Blonde Cognac

La Minute Blonde 145 Rue de Montplaisir Cognac Charente

Début : Lundi 2025-07-28 19:30:00

2025-07-28

PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE CET ETE ! La crème de la crème de l’humour près de chez vous !

La Minute Blonde 145 Rue de Montplaisir Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine solene.cartonprod@gmail.com

English :

EXCEPTIONAL PROGRAMMING THIS SUMMER! The crème de la crème of comedy near you!

German :

AUSSERGEWÖHNLICHES PROGRAMM DIESEN SOMMER! Die Crème de la Crème des Humors in Ihrer Nähe!

Italiano :

UN PROGRAMMA ECCEZIONALE QUEST’ESTATE! La crème de la crème della comicità in arrivo da voi!

Espanol :

UNA PROGRAMACIÓN EXCEPCIONAL PARA ESTE VERANO La crème de la crème de la comedia se acerca a usted

L’événement Carton Comedy Club Alice Lombard, Simon Pintault, Alfred H, Vincent Barat Cognac a été mis à jour le 2025-07-23 par Destination Cognac