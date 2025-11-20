Carton Comedy Club au Chai Pierre et Bertrand Couly Chinon

Carton Comedy Club au Chai Pierre et Bertrand Couly

Début : Jeudi 2025-11-20

Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous autour de verres et grignotages en toute convivialité ! Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France ! L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 à 10€ par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera apprécié). 5 .

Route de Tours Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Discover the best emerging French-language stand-up talent near you, over drinks and nibbles! With over 50,000 spectators a year and 70 evenings a month, Carton Comedy Club is the biggest travelling comedy club in France!

German :

Entdecken Sie die besten aufstrebenden Talente der französischsprachigen Stand-up-Comedy in Ihrer Nähe bei Getränken und Knabbereien in geselliger Runde! Mit über 50.000 Zuschauern pro Jahr und 70 Abenden pro Monat ist der Carton Comedy Club der größte mobile Comedy-Club Frankreichs!

Italiano :

Scoprite i migliori talenti emergenti in lingua francese vicino a voi davanti a drink e stuzzichini! Con oltre 50.000 spettatori all’anno e 70 serate al mese, il Carton Comedy Club è il più grande club comico itinerante della Francia!

Espanol :

Descubra las mejores promesas de la comedia en francés cerca de su casa mientras toma algo Con más de 50.000 espectadores al año y 70 noches al mes, el Carton Comedy Club es el mayor club de la comedia itinerante de Francia

