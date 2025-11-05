Carton Comedy Club Jihed Ben Amor, Violaine Henry, Robin de Fraiteur, Ambre Mistral, Vincent Barat La Chapelle-Saint-Luc

Carton Comedy Club Jihed Ben Amor, Violaine Henry, Robin de Fraiteur, Ambre Mistral, Vincent Barat

O'Baron La Chapelle-Saint-Luc

Tarif : 5 – 5 – 25 Eur

Début : 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-11-05 20:30:00

2025-11-05

Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !



L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau.



Vivement déconseillé aux moins de 14 ans



LINE-UP

> Jihed Ben Amor www.instagram.com/jihedbenamor

> Violaine Henry www.instagram.com/violaine_henry

> Ambre Mistral www.instagram.com/ambrestandup

> Robin de Fraiteur www.instagram.com/robin.def

> +MC Vincent Barat .

O’Baron La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

