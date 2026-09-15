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AGENDA · Paimpol

Carton Comedy Club : Joelle Gewolb, Nora Jokes, Avril, Fabien Taramasco V n B Paimpol

mercredi 16 septembre 2026 · V n B · Paimpol

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
V n B
Adresse
24 Rue Raymond Pellier
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Carton Comedy Club : Joelle Gewolb, Nora Jokes, Avril, Fabien Taramasco

V n B 24 Rue Raymond Pellier Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 20:15:00

Date(s) :
2026-09-16

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V n B 24 Rue Raymond Pellier Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Carton Comedy Club : Joelle Gewolb, Nora Jokes, Avril, Fabien Taramasco Paimpol a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

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