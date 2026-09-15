Carton Comedy Club : Joelle Gewolb, Nora Jokes, Avril, Fabien Taramasco V n B Paimpol
mercredi 16 septembre 2026 · V n B · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Carton Comedy Club : Joelle Gewolb, Nora Jokes, Avril, Fabien Taramasco
V n B 24 Rue Raymond Pellier Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 20:15:00
Date(s) :
2026-09-16
Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre, sur réservation !Avec plus de 100 000 spectateurs par an et 80 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous ! L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau. .
V n B 24 Rue Raymond Pellier Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Carton Comedy Club : Joelle Gewolb, Nora Jokes, Avril, Fabien Taramasco Paimpol a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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