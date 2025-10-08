Carton Comedy Club Lisa Mapola, Rabah Benachour, Romain Albrecht, Manu Bibard, Vincent Barat La Chapelle-Saint-Luc
Carton Comedy Club Lisa Mapola, Rabah Benachour, Romain Albrecht, Manu Bibard, Vincent Barat La Chapelle-Saint-Luc mercredi 8 octobre 2025.
Carton Comedy Club Lisa Mapola, Rabah Benachour, Romain Albrecht, Manu Bibard, Vincent Barat
O’Baron La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 19:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !
Vivement déconseillé aux moins de 14 ans
LINE-UP
Lisa Mapola www.instagram.com/lisamapola
Rabah Benachour www.instagram.com/rabahbenachour
Romain Albrecht www.instagram.com/romain_albrecht
Manu Bibard www.instagram.com/manubibard
+ MC Vincent Barat www.instagram.com/vincent_barat 5 .
O’Baron La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Carton Comedy Club Lisa Mapola, Rabah Benachour, Romain Albrecht, Manu Bibard, Vincent Barat La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne