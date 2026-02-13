Carton Comedy Night au Domaine Pierre et Bertrand Couly

Route de Tours Chinon Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous en toute convivialité !

Au programme 4 humoristes, parmi les talents les plus prometteurs de la scène Françaises. Préparez vous à une soirée pleine d’énergie, d’improvisation et de bonne humeur !

Route de Tours Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Discover the best emerging French stand-up talent in a friendly atmosphere near you!

On the program: 4 comedians, among the most promising talents on the French scene. Get ready for an evening of energy, improvisation and good humor!

L’événement Carton Comedy Night au Domaine Pierre et Bertrand Couly Chinon a été mis à jour le 2026-02-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme