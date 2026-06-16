Carton Comedy Night Cyril Hives, Linda Findel, Yacine Nemra Voie communale de Badauge Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

Carton Comedy Night Cyril Hives, Linda Findel, Yacine Nemra

Voie communale de Badauge La Cabane du Pérou Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !

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Voie communale de Badauge La Cabane du Pérou Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Enjoy an exceptional moment of laughter thanks to our selection of professional comedians from all over France, always with free tickets!

L’événement Carton Comedy Night Cyril Hives, Linda Findel, Yacine Nemra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes