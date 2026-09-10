CARTON ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

CARTON

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 16:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Un spectacle cabane pour les petits

Dans Carton, une comédienne et un musicien donnent vie à la matière en direct, entre jeu, détour et transformation. Leur imagination fait naître fantômes, fleurs rock ou animaux dansants. À travers carton, papier et bois, le spectacle célèbre le plaisir d’inventer, porté par une musique douce. Cette créativité ludique évoque les jeux d’enfance, où tout devient possible. Magali Frumin y mêle fantaisie, sensibilité et curiosité pour ouvrir un voyage poétique de l’imaginaire. .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A playhouse show for little ones

L’événement CARTON Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE