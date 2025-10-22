Carton plein (transport) Découverte en famille Laval
Carton plein (transport) Découverte en famille Laval mercredi 22 octobre 2025.
Carton plein (transport) Découverte en famille
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22 2025-10-29
Vacances d’Automne au MANAS
Ouvrez les mirettes pour remporter le bingo. Au MANAS, le loto se décline en images et vous propose de découvrir les œuvres des naïfs et singuliers dans ses moindres détails. À vous de jouer !
CARTON PLEIN (transport) DÉCOUVERTE EN FAMILLE | De 18 mois à 3 ans | vendredis 24 et 31 octobre | 10h00 et 10h30 | gratuit | sur réservation au 02.53.74.12.30 .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 accueil.musees@laval.fr
English :
Autumn vacations at MANAS
German :
Herbstferien in MANAS
Italiano :
Vacanze d’autunno al MANAS
Espanol :
Vacaciones de otoño en MANAS
