Carton plein (transport) Découverte en famille Laval

Carton plein (transport) Découverte en famille

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-29

Vacances d’Automne au MANAS

Ouvrez les mirettes pour remporter le bingo. Au MANAS, le loto se décline en images et vous propose de découvrir les œuvres des naïfs et singuliers dans ses moindres détails. À vous de jouer !

CARTON PLEIN (transport) DÉCOUVERTE EN FAMILLE | De 18 mois à 3 ans | vendredis 24 et 31 octobre | 10h00 et 10h30 | gratuit | sur réservation au 02.53.74.12.30 .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 accueil.musees@laval.fr

