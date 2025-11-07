Carton Plein – Un loto cabaret par Arthur Perole Le Gymnase, Roubaix Roubaix

6€ (entrée + 1 grille)

Objectif : Carton plein !

Avec ses grilles, ses jetons et ses lots à gagner, Arthur Perole et la CieF reprennent tout ce qui fait le sel du loto… mais en bousculent la formule. Le traditionnel jeu des salles des fêtes se transforme, porté par des créatures flamboyantes et des performances extravagantes. Trois manches, des éclats de rire… et tout le monde finit sur le dancefloor !

Le Gymnase, Roubaix 5 rue du général chanzy, roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

