Carton ! Pouancé Pounacé Ombrée d’Anjou

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01

Carton ! à la Chaise Rouge Dimanches 1er Février et 1er Mars 2026

Carton !

J.C., est un employé modèle qui mène une vie sans histoire. Régisseur technique au service d’une salle de spectacle, il accueille cette fois un rassemblement national bien spécial et jamais vu le Comité Olympique des Cœurs Ultra-fragiles. J.C. est loin de se douter que ce soir, sa vie va basculer.Un spectacle clownesque qui sera sans nul doute, un véritable Carton !

La vie de J.C. s’effondre sous nos yeux, dans une avalanche comique. Les maux tordus, les maladresses clownesques et les coups durs ramollis renversent la catastrophe et asticotent les zygomatiques.

Il est possible de venir uniquement pour le spectacle.

Il est également possible de venir uniquement pour le repas. .

Pounacé 36 Rue de la Libération, 49420 Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 contact@lachaiserouge.fr

English :

Carton ! à la Chaise Rouge Sundays, February 1 and March 1, 2026

