CARTON THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-21

Dans Carton, la comédienne expérimente la matière et lui donne vie en direct, accompagnée d’un musicien, à la corde sensible, qui nous plonge dans une ambiance chaleureuse.

Spectacle à partir de 3 ans Durée 35 minutes.

Par le déguisement et le plaisir de l’imagination, ce spectacle remet au centre le bonheur de jouer avec du papier, des bouts de bois, du carton, sur fond d’une musique live, douce et enveloppante. .

English :

In Carton, the actress experiments with the material and brings it to life live, accompanied by a sensitive musician who immerses us in a warm atmosphere.

Show for ages 3 and up running time 35 minutes.

