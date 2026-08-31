CARTON UN SPECTACLE CABANE POUR LES PETITS ANGONIA Martres-Tolosane
mercredi 7 octobre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
CARTON UN SPECTACLE CABANE POUR LES PETITS
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Carton
Un spectacle cabane pour les petits
Cie Les Voyageurs Immobiles
Dans Carton, une comédienne et un musicien donnent vie à la matière en direct, entre jeu, détour et transformation. Leur imagination fait naître fantômes, fleurs rock ou animaux dansants. À travers carton, papier et bois, le spectacle célèbre le plaisir d’inventer, porté par une musique douce. Cette créativité ludique évoque les jeux d’enfance, où tout devient possible. Magali Frumin y mêle fantaisie, sensibilité et curiosité pour ouvrir un voyage poétique de l’imaginaire.
De et avec Magali Frumin et François Boutibou 6 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 05 80 80
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English :
Carton
A play for little ones
Company: Les Voyageurs Immobiles
L’événement CARTON UN SPECTACLE CABANE POUR LES PETITS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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