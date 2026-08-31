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CARTON UN SPECTACLE CABANE POUR LES PETITS ANGONIA Martres-Tolosane

mercredi 7 octobre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane

CARTON UN SPECTACLE CABANE POUR LES PETITS ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
ANGONIA
Adresse
04 Place du Général de Gaulle
Ville
31220 Martres-Tolosane
Département
Haute-Garonne
Tarif
6 6 6 Tarif enfant

Martres-Tolosane

CARTON UN SPECTACLE CABANE POUR LES PETITS

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Carton
Un spectacle cabane pour les petits

Cie Les Voyageurs Immobiles
Dans Carton, une comédienne et un musicien donnent vie à la matière en direct, entre jeu, détour et transformation. Leur imagination fait naître fantômes, fleurs rock ou animaux dansants. À travers carton, papier et bois, le spectacle célèbre le plaisir d’inventer, porté par une musique douce. Cette créativité ludique évoque les jeux d’enfance, où tout devient possible. Magali Frumin y mêle fantaisie, sensibilité et curiosité pour ouvrir un voyage poétique de l’imaginaire.

De et avec Magali Frumin et François Boutibou 6  .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 05 80 80 

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English :

Carton
A play for little ones

Company: Les Voyageurs Immobiles

L’événement CARTON UN SPECTACLE CABANE POUR LES PETITS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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