Cartonnage La Roche-Posay mercredi 24 septembre 2025.

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Début : 2025-09-24

fin : 2025-10-08

2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Fabrication de différentes boîtes recouvertes de tissu ou de papier. .

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11

