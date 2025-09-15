CARTOON FORUM CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-18

2025-09-15

C’est le rendez-vous incontournable du film d’animation.

Bienvenue au forum de dessin animé pour la 36e édition !

Cartoon Forum, c’est une plateforme de coproduction dédiée aux séries d’animation européennes.

Au programme quatre journées de pitching de projets télévisés destinés à favoriser les rencontres entre producteurs de contenus, diffuseurs et investisseurs.

75 projets sélectionnés ! Venez découvrir ces passionnantes séries TV d’animation en provenance de 20 pays européen.

Vous pouvez consulter le programme détaillé sur leur site internet. .

CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The must-attend event for animated films.

Welcome to the 36th Cartoon Forum!

German :

Es ist der unumgängliche Treffpunkt für den Animationsfilm.

Willkommen im Trickfilmforum zur 36. Ausgabe!

Italiano :

È il posto giusto per i film d’animazione.

Benvenuti al 36° Cartoon Forum!

Espanol :

Es el lugar ideal para ver películas de animación.

¡Bienvenido al 36º Foro del Dibujo Animado!

