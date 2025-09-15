CARTOON FORUM CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse
CARTOON FORUM CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse lundi 15 septembre 2025.
CARTOON FORUM
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-15
C’est le rendez-vous incontournable du film d’animation.
Bienvenue au forum de dessin animé pour la 36e édition !
Cartoon Forum, c’est une plateforme de coproduction dédiée aux séries d’animation européennes.
Au programme quatre journées de pitching de projets télévisés destinés à favoriser les rencontres entre producteurs de contenus, diffuseurs et investisseurs.
75 projets sélectionnés ! Venez découvrir ces passionnantes séries TV d’animation en provenance de 20 pays européen.
Vous pouvez consulter le programme détaillé sur leur site internet. .
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
The must-attend event for animated films.
Welcome to the 36th Cartoon Forum!
German :
Es ist der unumgängliche Treffpunkt für den Animationsfilm.
Willkommen im Trickfilmforum zur 36. Ausgabe!
Italiano :
È il posto giusto per i film d’animazione.
Benvenuti al 36° Cartoon Forum!
Espanol :
Es el lugar ideal para ver películas de animación.
¡Bienvenido al 36º Foro del Dibujo Animado!
L’événement CARTOON FORUM Toulouse a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE