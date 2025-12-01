Cartoon, ou n’essayez pas ça chez vous La Compagnie de Louise Le Mans

Cartoon, ou n’essayez pas ça chez vous La Compagnie de Louise

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:10:00

Date(s) :

2025-12-17

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Théâtre animé | Dès 7 ans | Résumé du spectacle Cartoon est une pièce inédite de Mike Kenny, jamais jouée ni en Angleterre, ni en France, ni ailleurs. Un soir, Mike me raconte cette pièce improbable d’une famille de personnages de dessins animés. La famille Normal. Je suis curieuse car je n’ai jamais lu ça au théâtre. Il me l’envoie et je l’aime immédiatement. Avec Cartoon, Mike Kenny atteint le sommet de son art avec une précision acérée, sur un rythme endiablé, enchaînant avec l’humour que nous lui connaissons les situations les plus incroyables, il nous interroge sur la normalité mais surtout sur notre désir de vivre. Odile Grosset-Grange (metteuse en scène) |

Vendredi 28 novembre. 2 séances à 9h30 et 10h45 (30 min). | En partenariat Les Quinconces & L’Espal Scène nationale du Mans. | Lieu du spectacle L’Espal Scène nationale du Mans | Réservations obligatoires au02 43 47 36 52 (Réservations à partir du 1er décembre) .

Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

