Cartoon Ou n’essayez pas ça chez vous Rue de l’Estérel Le Mans mercredi 17 décembre 2025.
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 19:00:00
fin : 2025-12-17 20:20:00
Date(s) :
2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19
Mike Kenny, Odile Grosset-Grange
Portée par les techniques de la magie nouvelle et de la marionnette, cette pièce aussi comique que graphique, écrite par l’un des plus grands auteurs du théâtre jeune public britannique, vous plongera dans l’univers d’une famille dont tous les membres sont des héros de dessins animés. .
