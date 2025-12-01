Cartoon Ou n’essayez pas ça chez vous Rue de l’Estérel Le Mans

Cartoon Ou n’essayez pas ça chez vous

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17 20:20:00

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19

Mike Kenny, Odile Grosset-Grange

Portée par les techniques de la magie nouvelle et de la marionnette, cette pièce aussi comique que graphique, écrite par l’un des plus grands auteurs du théâtre jeune public britannique, vous plongera dans l’univers d’une famille dont tous les membres sont des héros de dessins animés. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

