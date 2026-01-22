Cartouche & Cravate soirée karaoké Malemort

Cartouche & Cravate soirée karaoké

2 Avenue de la Libération Malemort Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Viens chanter tes tubes préférés dans une ambiance conviviale et ultra festive.

Que tu sois Beyoncé sous la douche ou rockstar assumée, tout le monde est le bienvenu !

En soirée chez Cartouche & Cravate (à l’étage)

Réservation possible par mail, téléphone ou par message privé sur les réseaux sociaux. .

2 Avenue de la Libération Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 63 85 contact@cartoucheetcravate.com

