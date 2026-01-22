Cartouche & Cravate soirée karaoké Malemort
Cartouche & Cravate soirée karaoké Malemort samedi 24 janvier 2026.
Cartouche & Cravate soirée karaoké
2 Avenue de la Libération Malemort Corrèze
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Viens chanter tes tubes préférés dans une ambiance conviviale et ultra festive.
Que tu sois Beyoncé sous la douche ou rockstar assumée, tout le monde est le bienvenu !
En soirée chez Cartouche & Cravate (à l’étage)
Réservation possible par mail, téléphone ou par message privé sur les réseaux sociaux. .
2 Avenue de la Libération Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 63 85 contact@cartoucheetcravate.com
