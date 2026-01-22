Cartouche & Cravate tournois de fléchettes

2 Avenue de la Libération Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Le temps d’une soirée, participez à un tournoi de fléchettes au format court, convivial et accessible à tous !

En soirée chez Cartouche & Cravate

Réservation possible par mail, téléphone ou par message privé sur les réseaux sociaux. .

2 Avenue de la Libération Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 63 85 contact@cartoucheetcravate.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cartouche & Cravate tournois de fléchettes Malemort a été mis à jour le 2026-01-20 par Brive Tourisme