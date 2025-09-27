Cas de force majeur Chargey-lès-Gray

Cas de force majeur Chargey-lès-Gray samedi 27 septembre 2025.

Cas de force majeur

Salle polyvalente Chargey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Cas de force majeure est une représentation théâtrale de Jacky Goupil. .

Salle polyvalente Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 70 10 64

English : Cas de force majeur

German : Cas de force majeur

Italiano :

Espanol :

L’événement Cas de force majeur Chargey-lès-Gray a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY