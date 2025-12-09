Casa bla-bla Sablé-sur-Sarthe

Casa bla-bla

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:30:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Groupe régulier de jeunes parents, animé par Rozenn et Julie, pour échanger dans un climat d’écoute et de bienveillance et déposer vos doutes, joies, fatigues, difficultés et émerveillements.

Le petit + garderie assurée sur place pour vos bambins

Avec le soutien de la Préfecture de la Sarthe, de la CAF, de la MSA et du Département de la Sarthe

Avec Rozenn et Julie

Gratuit

Sur réservation .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A regular group for young parents, led by Rozenn and Julie, where you can share your doubts, joys, tirednesses, difficulties and wonders in an atmosphere of listening and caring.

