Casa bla-bla Sablé-sur-Sarthe
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-01-18 16:30:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
2026-01-18
Groupe régulier de jeunes parents, animé par Rozenn et Julie, pour échanger dans un climat d’écoute et de bienveillance et déposer vos doutes, joies, fatigues, difficultés et émerveillements.
Le petit + garderie assurée sur place pour vos bambins
Avec le soutien de la Préfecture de la Sarthe, de la CAF, de la MSA et du Département de la Sarthe
Avec Rozenn et Julie
Gratuit
Sur réservation .
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
A regular group for young parents, led by Rozenn and Julie, where you can share your doubts, joys, tirednesses, difficulties and wonders in an atmosphere of listening and caring.
