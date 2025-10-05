Casa Blabla Sablé-sur-Sarthe

Casa Blabla Sablé-sur-Sarthe dimanche 5 octobre 2025.

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe

Début : 2025-10-05 16:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Cercle de parents

Groupe régulier de jeunes parents, animé par Rozenn et Julie, pour échanger dans un climat d’écoute et de bienveillance et déposer vos doutes, joies, fatigues, difficultés et émerveillements.

Le petit + garderie assurée sur place pour vous bambins

Avec le soutien de la Préfecture de la Sarthe, de la CAF et du Département de la Sarthe

Nos intervenantes Rozenn et Julie

Rozenn est titulaire d’un diplôme d’État d’éducatrice de jeunes enfants et s’est également formée à l’accompagnement à la parentalité. Tout au long de sa carrière, elle a enrichi ses compétences par des formations complémentaires. Ce qui la passionne particulièrement, c’est d’accompagner les parents et de créer un lien entre le monde des adultes et celui des enfants, en s’intéressant à la façon dont on devient parent.

Julie a un diplôme d’état en tant qu’éducatrice spécialisée. Elle travail depuis longtemps dans la protection de l’enfance. Elle accompagne les familles et notamment les parents dans ce rôle particulier et dans l’éducation. Elle a une écoute active et bienveillante pour rassurer et donner confiance aux parents. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Parents’ Circle

German :

Elternkreis

Italiano :

Circolo dei genitori

Espanol :

Círculo de padres

