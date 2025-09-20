CASA JULIA, SECRETS D’UNE MAISON CATALANE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan
CASA JULIA, SECRETS D’UNE MAISON CATALANE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan samedi 20 septembre 2025.
CASA JULIA, SECRETS D’UNE MAISON CATALANE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
2 rue des Fabriques d’en Nabot Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Hôtel particulier Casa Julia, secrets d’une maison catalane
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE !
Visite guidée samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à 11h00
.
2 rue des Fabriques d’en Nabot Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
English :
Private mansion: Casa Julia, secrets of a Catalan house
EXCEPTIONAL OPENING!
Guided tour Saturday 20th and Sunday 21st September 2025 at 11:00 am
German :
Privathaus: Casa Julia, Geheimnisse eines katalanischen Hauses
AUSSERGEWÖHNLICHE ÖFFNUNG !
Geführte Besichtigung Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025 um 11.00 Uhr
Italiano :
Casa privata: Casa Julia, i segreti di una casa catalana
APERTURA ECCEZIONALE!
Visita guidata sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 alle ore 11.00
Espanol :
Mansión privada: Casa Julia, secretos de una casa catalana
¡APERTURA EXCEPCIONAL!
Visita guiada sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 a las 11.00 h
L’événement CASA JULIA, SECRETS D’UNE MAISON CATALANE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan a été mis à jour le 2025-09-01 par PERPIGNAN TOURISME