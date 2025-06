CASA LOCA CIRCUS Lattes 21 juin 2025 07:00

Hérault

CASA LOCA CIRCUS 1 Rue Louis Lumière Lattes Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Mesdames et Messieurs, préparez-vous à entrer dans l’univers extravagant du cirque, revisité à la sauce Belamour insolent, chic et totalement inattendu. Pour une nuit unique, notre restaurant se transforme en piste aux étoiles !

Performers

Ambiance immersive & shows décalés

Déco spectaculaire façon grand chapiteau

DJ set & surprises toute la nuit

Décors extravagants & ambiance de chapiteau

Plongez dans un univers spectaculaire rideaux rouges, projecteurs vintage, artistes hauts perchés et détails inspirés des plus grands cirques. Une atmosphère unique où chaque recoin devient une scène.

Gourmandises de foire

Popcorn, barbe à papa & pomme d’amour revisités

Laissez parler vos envies d’enfant les douceurs mythiques des fêtes foraines font leur grand retour… en version chic.

Réservez dès maintenant ! .

1 Rue Louis Lumière

Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 7 49 95 19 92 contact@lebalamour.fr

English :

Ladies and gentlemen, prepare to enter the extravagant world of the circus, revisited in the Belamour style: cheeky, chic and totally unexpected. For one night only, our restaurant is transformed into a star-studded dance floor!

German :

Meine Damen und Herren, bereiten Sie sich darauf vor, in die extravagante Welt des Zirkus einzutauchen, die nach Belamour-Art neu interpretiert wird: frech, schick und völlig unerwartet. Für eine einzigartige Nacht verwandelt sich unser Restaurant in eine Sternenmanege!

Italiano :

Signore e signori, preparatevi a entrare nello stravagante mondo del circo, rivisitato nello stile Belamour: sfacciato, chic e totalmente inaspettato. Per una sola notte, il nostro ristorante si trasformerà in una pista da ballo piena di stelle!

Espanol :

Señoras y señores, prepárense para entrar en el extravagante mundo del circo, revisitado al estilo Belamour: descarado, chic y totalmente inesperado. Por una noche, nuestro restaurante se transforma en una pista de baile repleta de estrellas

L’événement CASA LOCA CIRCUS Lattes a été mis à jour le 2025-06-17 par 34 OT MONTPELLIER