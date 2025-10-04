Casa Sound Session Sablé-sur-Sarthe

Casa Sound Session Sablé-sur-Sarthe samedi 4 octobre 2025.

Casa Sound Session

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Préparez-vous pour une soirée inoubliable !

Venez vibrer au rythme des mix de Adrone & Nokomment, dans une ambiance survoltée où la musique, la danse et le groove seront rois. Notre bar sera ouvert pour vous servir de délicieux cocktails et un repas savoureux pour recharger vos batteries.

Repas 8€ .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Get ready for an unforgettable evening!

German :

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend vor!

Italiano :

Preparatevi a una serata indimenticabile!

Espanol :

Prepárese para una velada inolvidable

L’événement Casa Sound Session Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-08-29 par CDT72