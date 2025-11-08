Casa Sound Session Sablé-sur-Sarthe

Casa Sound Session

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Casa Sound Session ambiance survoltée où la musique, la danse et le groove seront rois

Préparez-vous pour une soirée inoubliable !

Venez vibrer au rythme des mix de Adrone & Nokomment, dans une ambiance survoltée où la musique, la danse et le groove seront rois. Notre bar sera ouvert pour vous servir de délicieux cocktails et un repas savoureux pour recharger vos batteries. .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Casa Sound Session a lively atmosphere where music, dance and groove are king

German :

Casa Sound Session aufgeladene Atmosphäre, in der Musik, Tanz und Groove König sind

Italiano :

Casa Sound Session un’atmosfera sopra le righe dove la musica, la danza e il groove la fanno da padroni

Espanol :

Casa Sound Session: un ambiente por todo lo alto donde la música, el baile y el groove son los reyes

