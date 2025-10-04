Casa Susanna Bibliothèque Kateb Yacine Grenoble

Casa Susanna Bibliothèque Kateb Yacine Grenoble samedi 4 octobre 2025.

Casa Susanna Samedi 4 octobre, 16h00 Bibliothèque Kateb Yacine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Dans le cadre du festival Vues d’en face

Dans les années 1950-60, un petit coin de paradis des Catskills, dans l’État de New York, abrite le premier réseau clandestin de travestis. La maison de Susanna, alias féminin de Tito, et de sa femme Maria, est devenue un club privé dont les invitées sont de délicates femmes américaines. Que se jouait-il dans le cœur des hommes venus chercher un peu de paix et de joie à la Casa Susanna ?

Bibliothèque Kateb Yacine 202 GRAND PLACE 38100 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0438124620 https://bm-grenoble.fr/

Dans le cadre du festival Vues d’en face

Affiche du film