Casajeux Maison de l’enfance La Turballe La Turballe

Maison de l’enfance La Turballe Boulevard de la Fraternité La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 19:30:00

2025-10-24 2025-11-21 2025-12-12

Le relais du Pays Blanc propose un espace de jeu pour les enfants de 6 mois à 10 ans.

Les enfants et leurs parents peuvent s’amuser t découvrir de nouveaux jeux grâce à nos animatrices qui sont sur place pour guider en fonction des goûts de chacun.



Inscription et informations par mail ou par téléphone 06 72 09 69 48 .

Maison de l’enfance La Turballe Boulevard de la Fraternité La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 82 81 maison.enfance@laturballe.fr

