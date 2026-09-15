Casajeux Maison de l’enfance La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Casajeux

Maison de l’enfance 19 boulevard de la Fraternité La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le relais du Pays Blanc propose un espace de jeu pour les enfants de 6 mois à 10 ans.

Les enfants et leurs parents peuvent s’amuser t découvrir de nouveaux jeux grâce à nos animatrices qui sont sur place pour guider en fonction des goûts de chacun.

Inscription et informations par mail ou par téléphone : 06 72 09 69 48 .

Maison de l’enfance 19 boulevard de la Fraternité La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 82 81 maison.enfance@laturballe.fr

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English :

L’événement Casajeux La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44