CASAT SPORT FÊTE SES 75 ANS

STATION DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Slalom parallèle, animations musicales pour les 75 ans de ce magasin historique de la station de Superbagnères.

Toute la journée Animations musicales avec un groupe de musique cubaine & DJ Blaise aux platines.

– 11 h Apéritif de l’amitié.

– 14 h La VIRGINIE Cup Slaloms parallèle Inscription auprès du magasin Casat Sport ou sur le site www.casatsport.com/75-ans (2 slaloms côte à côte, départ 2 par 2. Le premier arrivé rejoue, l’autre est éliminé. On procède par élimination jusqu’à qu’il ne reste que 2 coureurs en finale).

Coût de l’inscription 5 € (fonds récoltés entièrement reversés au Ski Club de Luchon Superbagnères).

Lots à gagner Paires de ski ; bâtons; casques; masques de ski; chaussettes; casquettes; tee-shirt Casat Sport, etc.

– 17 h Remise des prix du slalom & Tirage au sort de la tombola.

Inscription à la tombola à partir du 1er décembre.

Nombreux lots à gagner Paires de ski, forfaits de ski, cours de ski ESF, bon d’achat et de location, lunettes, bonnets, gants, tee-shirt, sweat-shirt, etc. .

STATION DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 08 65

English :

Parallel slalom, musical entertainment for the 75th anniversary of this historic store in the Superbagnères resort.

German :

Parallelslalom, musikalische Unterhaltung zum 75-jährigen Jubiläum dieses historischen Geschäfts im Skiort Superbagnères.

Italiano :

Slalom parallelo, intrattenimento musicale per celebrare il 75° anniversario di questo storico negozio nella località di Superbagnères.

Espanol :

Eslalon paralelo, animación musical para celebrar el 75 aniversario de esta tienda histórica de la estación de Superbagnères.

L’événement CASAT SPORT FÊTE SES 75 ANS Saint-Aventin a été mis à jour le 2025-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE