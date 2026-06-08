CASCUP B’fironne 2026 Le bourg Buffières

Buffières

CASCUP B’fironne 2026

Le bourg Dans le village Buffières Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

L’équipe de la CAS CUP B’Firone ainsi que le Foyer Rural de Buffières organisent pour la 4ème édition, une course de caisse à savon sur la commune de Buffières !

Au programme des voitures plus folles les unes que les autres, des obstacles surprenants, 6 descentes sur tout le week-end pour défier le chrono et surtout beaucoup de rigolade !! Sans oublier les points restaurations et buvettes ainsi que feu d’artifice du samedi soir !!

Alors ça te tente ? Tu veux passer un week-end convivial et fun, rempli de rires et de sensations ?

Deux solutions:

– Inscris toi vite comme concurrents !

– Viens en famille ou entre amis encourager les savonneurs !!! .

Le bourg Dans le village Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 65 34 67 cascup71@gmail.com

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English : CASCUP B’fironne 2026

L’événement CASCUP B’fironne 2026 Buffières a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II