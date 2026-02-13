Case Départ à La P’tite Fabrique – Jeux de société, La P’tite Fabrique Solidaire, Uzerche

Case Départ à La P’tite Fabrique – Jeux de société Mercredi 18 février, 11h00 La P’tite Fabrique Solidaire Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T11:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T11:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

La P’tite Fabrique Solidaire Cour Jean Jaurès, 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir des jeux de société ou jouer à ceux dont vous avez envie avec Fanny, de l’association Case Départ. Jeux de société