Casées TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 20:30 – 21:40

Gratuit : non payant Tarif plein : 15€Tarif réduit : 11€ Tout public

Maryanna a vingt-cinq ans. Elle est célibataire depuis toujours, et ressent la pression de sa famille concernant ce célibat. Sur les conseils de ses proches, elle consulte une psychologue intrusive et excentrique qui va bouleverser ses certitudes, déclenchant une introspection profonde sur ses attirances, ses désirs et la poussant à envisager l’hypothèse de son homosexualité. En quête de réponses, Maryanna s’inscrit sur une application de rencontres et fait la connaissance de Léonora.Elle entre dans une ère de découvertes, de premiers émois. Parallèlement aux séances d’introspections, la relation entre les deux femmes évolue. Maryanna est alors confrontée à de nouveaux enjeux : l’acceptation de son orientation sexuelle face aux normes, aux projections et aux regards.Avec Mégane Ross, Romane Gaudriaux ou Mathilde Toubeau et Caroline Saule.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 http://www.tntheatre.com