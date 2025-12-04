Casées TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Casées 4 et 5 décembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-04T20:30:00 – 2025-12-04T21:40:00

Fin : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T21:40:00

Maryanna a vingt-cinq ans. Elle est célibataire depuis toujours, et ressent la pression de sa famille concernant ce célibat. Sur les conseils de ses proches, elle consulte une psychologue intrusive et excentrique qui va bouleverser ses certitudes, déclenchant une introspection profonde sur ses attirances, ses désirs et la poussant à envisager l’hypothèse de son homosexualité. En quête de réponses, Maryanna s’inscrit sur une application de rencontres et fait la connaissance de Léonora.

Elle entre dans une ère de découvertes, de premiers émois. Parallèlement aux séances d’introspections, la relation entre les deux femmes évolue. Maryanna est alors confrontée à de nouveaux enjeux : l’acceptation de son orientation sexuelle face aux normes, aux projections et aux regards.

Avec Mégane Ross, Romane Gaudriaux ou Mathilde Toubeau et Caroline Saule.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une pièce qui évoque la vie d’une femme confrontée à des enjeux d’acceptation de son orientation sexuelle face à la pression de sa famille, des normes et des regards. contemporain drame

