Caserne Bosquet Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’édition 2025 des Journées Européennes du Patrimoine est consacrée au patrimoine architectural qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle.

A cette occasion, le quartier de la caserne Bosquet met à l’honneur ses bâtiments historiques et modernes

-un rallye architecture imaginé par les Archives Départementales, en partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), le musée du 34 RI et la Médiathèque Philippe Labeyrie. Ce rallye invite petits et grands, à une déambulation et une redécouverte des architectures du quartier (à partir de 8 ans) en continu dès 14h jusqu’à 17h30

-un rendez-vous à la médiathèque Philippe Labeyrie le samedi 20 septembre à 14h00 pour une visite architecture et patrimoine en partenariat avec le CAUE un regard croisé entre architectes et bibliothécaires pour mettre en lumière un bâtiment écrin.

-Deux vis .

caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

