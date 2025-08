Exposition « Poésie du Chaos : Mémoire d’un jardin de thé en Anatolie » par Onay Akbaș Caserne Napoléon Paris

Exposition « Poésie du Chaos : Mémoire d’un jardin de thé en Anatolie » par Onay Akbaș Caserne Napoléon Paris lundi 15 septembre 2025.

Il y a des lieux que le temps efface, mais dont l’ame persiste dans les gestes. Un homme notait les commandes sur un petit papier, le poignet souple, le regard ailleurs. Ce n’était rien, et pourtant tout. Onay Akbas, lui, a aperçu dans ces gestes une poésie secrète. Alors il a demandé au patron d’un jardin de thé à Datça de lui confier les papiers d’addition usagés. Vingt ans plus tard, ces fragments du quotidien – destinés à la poubelle – deviennent des surfaces de mémoire, des terres fertiles ou poussent les images. De la rue. Dans la rue. Dedans la rue.

C’est dans la rue que l’artiste observe. C’est de la rue qu’il pense. Et c’est dans la rue qu’il expose. Les murs de la Caserne Napoléon deviennent le prolongement d’un trottoir invisible entre les rives : celles d’Anatolie, des jardins de thé oubliés, jusqu’aux terrasses parisiennes, où l’on rêve aussi en buvant. Ces œuvres sont comme des cartes mentales, des archives sensibles : des paysages de rue, des visages aperçus, des pensées inachevées, saisies au passage.

Mais ici, chaque image contient une chose rare : un souvenir qui ne cherche pas à être figé, mais à circuler. Dessiner sur un papier d’addition, c’est refuser la hiérarchie des supports. C’est inscrire l’intime sur l’éphémère. C’est faire de l’art non pas un objet, mais une offrande – un aller-retour entre soi et les autres, entre passé et présent, entre les cultures.

Qui est Onay Akbas

Onay Akbas naît à Fatsa en 1964. Il étudie la peinture à la faculté des beaux-arts de l’Université de Marmara à Istanbul de 1980 à 1985. Diplômé, il se lance dans sa carrière d’artiste-peintre en ouvrant son premier atelier dans le quartier de Maltepe, à Istanbul, en 1985. Là, il fait partie des fondateurs du cercle d’artistes qui sera par la suite connu sous le nom des Peintres de Maltepe dans le monde de l’art. En 1987, un prix lui est décerné au festival de la peinture Bandırma Kuş Cenneti. Par la suite, de 1987 à 1988, il enseigne la peinture au Lycée militaire de Maltepe à Izmir.

En 1988, il s’installe à Paris et y ouvre son premier atelier. L’année qui suit, dans le cadre des 200 ans de la Révolution française, il organise sa première exposition personnelle à la Galerie Serio à Paris. En 1991, il est un des membres fondateurs du groupe Le chaînon manquant, constitué d’artistes de courants et de nationalités divers et variés, avec lequel il participe à de nombreuses foires d’art contemporain et d’expositions collectives. Le groupe donne fin à ses activités suite au décès du peintre argentin Aznar.

Il obtient le premier prix du Beaujolais en 1992. Entre 1995 et 2005, il prend place parmi les conseillers et artistes participant au salon Mac 2000 à Paris.

À l’occasion de la 40e année artistique d’Onay Akbaș, la Ville de Paris souhaite faire découvrir aux Parisiennes, Parisiens et visiteurs de la capitale le travail singulier de l’artiste à travers une exposition inspirée du théâtre d’ombres, des récits de migration et d’identité.

Du lundi 15 septembre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Caserne Napoléon Rue de Lobau 75004 Paris