Cases CréatureS Compagnie Espace Culturel Terraqué Carnac

Cases CréatureS Compagnie

Espace Culturel Terraqué 26 rue Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 17:40:00

2026-03-08

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Théâtre dessiné avec ombres et musiques

Dès 6 ans,

C’est l’histoire d’un enfant qui ne rentre pas dans les cases.

C’est l’histoire de l’enfant qui est en nous et qui rêve de s’échapper des cases dans lesquelles on veut l’enfermer.

C’est une histoire dessinée, universelle, de l’enfance, faite de violences et de rêves.

À l’école, à la maison, avec les copains et copines, quelle place pour un enfant rêveur et qui passe son temps à dessiner ? Le spectacle est une performance de dessin et de musique réalisée en direct par les deux artistes. .

