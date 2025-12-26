Cases CréatureS Compagnie Espace Culturel Terraqué Carnac
dimanche 8 mars 2026
Cases CréatureS Compagnie
Espace Culturel Terraqué 26 rue Tumulus Carnac Morbihan
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 17:40:00
2026-03-08
Dans le cadre du Festival Méliscènes
Théâtre dessiné avec ombres et musiques
Dès 6 ans,
C’est l’histoire d’un enfant qui ne rentre pas dans les cases.
C’est l’histoire de l’enfant qui est en nous et qui rêve de s’échapper des cases dans lesquelles on veut l’enfermer.
C’est une histoire dessinée, universelle, de l’enfance, faite de violences et de rêves.
À l’école, à la maison, avec les copains et copines, quelle place pour un enfant rêveur et qui passe son temps à dessiner ? Le spectacle est une performance de dessin et de musique réalisée en direct par les deux artistes. .
Espace Culturel Terraqué 26 rue Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
