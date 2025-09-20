Cases créoles et architecture locale Jardin de l’ancienne bibliothèque La Rivière

Cases créoles et architecture locale Jardin de l’ancienne bibliothèque La Rivière samedi 20 septembre 2025.

Cases créoles et architecture locale Samedi 20 septembre, 08h30 Jardin de l’ancienne bibliothèque La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T06:30:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-20T06:30:00 – 2025-09-20T14:00:00

La ville de Saint-Louis valorise son patrimoine architectural à travers plusieurs activités.

Le matin (8h30-12h00)** : visite guidée des cases créoles de la Rivière Saint-Louis, symboles de l’identité réunionnaise et témoins de l’histoire et du mode de vie créole. Certaines maisons, remarquables par leur architecture ou leur histoire, pourront être visitées .

L’après-midi (14h00-16h00) : balade au centre-ville guidée par un architecte du CAUE pour découvrir l’évolution architecturale de Saint-Louis, depuis le XIXᵉ siècle jusqu’à des constructions contemporaines écologiques.

*Expositions toute la journée** : présentation de 30 photos de cases créoles dans les jardins de l’ancienne bibliothèque

Cette journée vise à mieux faire connaître et valoriser la richesse et la diversité de l’architecture créole et saint-louisienne.

Jardin de l’ancienne bibliothèque route Hubert Delisle, 97421 La Rivière Saint-Louis La Rivière 97421 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692867690 »}]

La ville de Saint-Louis valorise son patrimoine architectural à travers plusieurs activités.

servicecom@saintlouis.re