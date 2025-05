Casetas de Biarritz – Côte des basques Biarritz, 4 juin 2025 07:00, Biarritz.

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-09

2025-06-04

Le rendez-vous des Casetas du Mardi 4 juin au 9 juin est d’abord l’occasion de profiter de l’un des plus beaux sites de la Côte Basque autour d’une fête intergénérationnelle et conviviale.

Le village des Casetas, composé de bodegas, restaurants, invitent à passer un moment très agréable en famille ou entre amis.

Musique groupe en live et DJ .

