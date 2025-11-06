Casino Barrière Dinard Vincent Delerm Palais des Arts et du Festival Dinard
Casino Barrière Dinard Vincent Delerm Palais des Arts et du Festival Dinard mardi 27 janvier 2026.
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-27 20:30:00
Vincent Delerm en concert.
Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale, complets, à l’automne, il ajoute une nouvelle série de 5 dates en mars 2026 ainsi qu’une quarantaine de dates à travers la France.
Réservation:
En ligne sur www.casinosbarriere.com/dinard/spectacles
Informations pratiques:
– Palais des Arts et du Festival salle Debussy .
