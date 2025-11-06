Casino Barrière Dinard Vincent Delerm Palais des Arts et du Festival Dinard

Casino Barrière Dinard Vincent Delerm

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Vincent Delerm en concert.

Vincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale, complets, à l'automne, il ajoute une nouvelle série de 5 dates en mars 2026 ainsi qu'une quarantaine de dates à travers la France.

www.casinosbarriere.com/dinard/spectacles

– samedi 27 janvier 2026

– Palais des Arts et du Festival salle Debussy .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

