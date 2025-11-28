Casino Barrière L’Incroyable Destinée Blotzheim

Casino Barrière L’Incroyable Destinée

Découvrez notre nouveau spectacle L’incroyable destinée , une production originale uniquement au Casino Barrière Blotzheim !

Plongez dans un univers grandiose, où l’élégance et la magie du cabaret prennent vie sur scène !

Découvrez l’histoire de Lina, une jeune artiste passionnée qui embarque pour un voyage à travers les époques pour découvrir l’univers fascinant du cabaret le renouveau des années folles, l’extravagant Moulin Rouge, l’élégance du Crazy Horse, l’exotisme de Bollywood, …

Accompagnée par des artistes d’exception, cette jeune femme explore chaque époque avec émerveillement. Elle embarque avec elle les spectateurs dans un monde où musique, danse, magie et cirque s’entremêlent. Chaque tableau est une explosion de couleurs, de glamour et d’émotions, modernisant les codes du cabaret tout en lui rendant hommage. La vie de Lina va être changée à tout jamais par cette expérience extraordinaire qui pourrait bien faire d’elle une star.

Avec la participation exceptionnelle de Vincent ESCURE (Molière 2024 Comédie musicale Spamalot)

Une expérience inoubliable et féérique à vivre au Casino Barrière Blotzheim avec vos amis, vos collègues ou votre famille pour des fêtes de fin d’années scintillantes.

Un grand moment de divertissement avec 10 artistes sur scène.

La formule dîner spectacle

Boissons comprises

Savourez un dîner d’exception* concocté par le Chef du Casino Barrière Blotzheim et laissez-vous transporter par notre incroyable spectacle

Coupe de crémant & Amuse-bouche

*****

Entrée Foie gras de canard au naturel, chutney de figues et sa brioche

1 verre de vin blanc moelleux en accord

*****

Plat Le suprème de volaille Label Rouge, écrasées de patate douces, gratin de pomme de terre, morilles et champignons et sa sauce foie gras

1 verre de vin rouge en accord

*****

1ère PARTIE DU SPECTACLE

*****

Dessert La douceur Gianduja

Biscuit moelleux chocolat, ganache gianduja aux éclats de noisette, mousse chocolat noir 70%

****

Café et mignardise

*****

Eaux minérales

*****

2ème PARTIE DU SPECTACLE

Ambiance musicale assurée pendant le dîner par un pianiste .

