Casino Party Salle des fêtes La Celle-en-Morvan
Casino Party
Salle des fêtes 45 rue de l’Eglise Saint Agnan La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-19 14:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Retrouvez les jeux de société qui ont marqué votre jeunesse. Venez vous confronter aux autres joueurs parmi un ensemble de table de jeu. Sous forme de tournois l’équipe ou le joueur vainqueur gagnera un lot de surprises.. .
Salle des fêtes 45 rue de l’Eglise Saint Agnan La Celle-en-Morvan 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Casino Party
Casino Party
