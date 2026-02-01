Casino Party Plouha
Casino Party Plouha samedi 28 février 2026.
Casino Party
Rue de Dixmude Plouha Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Organisée par Les Jeunes de Potions d’Automne, après-midi intergénérationnelle à la MJR de Plouha. Jeux variés de casino, projections de cinéma ancien, goûter et photobooth. Gratuit. Réservation conseillée. .
Rue de Dixmude Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 41 94
