Casino Party Plouha

Casino Party

Rue de Dixmude Plouha Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Organisée par Les Jeunes de Potions d’Automne, après-midi intergénérationnelle à la MJR de Plouha. Jeux variés de casino, projections de cinéma ancien, goûter et photobooth. Gratuit. Réservation conseillée. .

Rue de Dixmude Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 41 94

