CASKETS – ALHAMBRA Paris

CASKETS Début : 2025-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : CASKETSC’est un art de regarder en arrière – et un art encore plus grand de savoir comment aller de l’avant. Pour Caskets, 2025 marque une nouvelle ère fondée sur la réflexion, la résilience et la réinvention. Après le succès retentissant de son premier album, “Lost Souls”, qui l’a catapulté à travers les États-Unis et l’Europe avec des apparitions au Download et au Slam Dunk, le groupe a pris un virage plus profond et plus introspectif avec son successeur, “Reflections”. Alors que le premier album canalisait les luttes personnelles du leader Matt Flood, “Reflections” offrait une vision plus large, tissant ensemble les histoires individuelles, les tensions et les triomphes qui ont façonné le groupe en tant qu’unité.Le deuxième album, souvent difficile, est devenu une étape essentielle dans l’évolution de Caskets – non seulement sur le plan musical, avec son mélange d’accroches et de puissance ambiante, mais aussi sur le plan interpersonnel, en favorisant le type de collaboration créative que les groupes n’atteignent qu’à travers l’honnêteté et la croissance durement gagnée.En 2025, avec plus de 350 millions de streams en carrière à ce jour, Caskets revient plus fort et plus concentré que jamais. Avec « The Only Heaven You’ll Know », leur nouvel album prévu pour le 7 novembre, le groupe continue d’explorer l’espace entre la vulnérabilité mélodique et la catharsis explosive, se connectant profondément avec une fanbase qui grandit à chaque sortie.Retrouvez Caskets en concert le 10 décembre 2025 à l’Alhambra, accompagnés de The Word Alive !

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75