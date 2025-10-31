Casper Fêtez les 30 ans du film pour Halloween Cinéma Olympia Pontarlier
Casper Fêtez les 30 ans du film pour Halloween Cinéma Olympia Pontarlier vendredi 31 octobre 2025.
Casper Fêtez les 30 ans du film pour Halloween
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 15:40:00
Date(s) :
2025-10-31
Pour Halloween, Votre Cinéma Olympia Pontarlier fête les 30 ans de la sortie du film Casper
Résumé Un tout jeune fantôme, Casper, ronge son frein et s’ennuie à mourir en compagnie de ses oncles dans le manoir de Whipstaff. Quand une petite fille et son père viennent s’installer dans la maison hantée, il pense pouvoir enfin s’amuser… .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
