Casque de réalité virtuelle Ervy-le-Châtel

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube
Samedi 17 janvier ERVY-LE-CHATEL Casque de réalité virtuelle. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
A partir de 12 ans.
Envie de voyager sans dépenser ? Visitez monts et merveilles, tableaux et pays grâce aux casques de réalité virtuelle de la Micro-Folies !
Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
