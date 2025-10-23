Casque de réalité virtuelle séance spécial Horreur Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac

Film Les Conquérantes

Cinéma Familia 1 rue Saint-Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Et si on partait en Suisse le temps d’un film ? Avec Les Conquérantes, plongez dans le combat inspirant de femmes prêtes à faire bouger les lignes. Un beau clin d’œil à la Suisse, pays phare du Festival des Littératures Européennes de Cognac.

.

Cinéma Familia 1 rue Saint-Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 49 09 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

English :

How about a trip to Switzerland for a film? With Les Conquérantes, immerse yourself in the inspiring struggle of women ready to shake things up. A fitting tribute to Switzerland, flagship country of the Festival des Littératures Européennes de Cognac.

German :

Wie wäre es, wenn wir für die Dauer eines Films in die Schweiz reisen würden? Mit Les Conquérantes tauchen Sie in den inspirierenden Kampf von Frauen ein, die bereit sind, die Linien zu verändern. Eine schöne Reminiszenz an die Schweiz, das Vorzeigeland des Festivals der Europäischen Literaturen in Cognac.

Italiano :

Che ne dite di un viaggio in Svizzera per un film? Con Les Conquérantes, immergetevi nella lotta ispiratrice di donne pronte a dare una scossa. Un bell’omaggio alla Svizzera, il paese simbolo del Festival des Littératures Européennes de Cognac.

Espanol :

¿Qué tal un viaje a Suiza para ver una película? Con Les Conquérantes, sumérjase en la inspiradora lucha de unas mujeres dispuestas a sacudir las cosas. Todo un homenaje a Suiza, país insignia del Festival des Littératures Européennes de Cognac.

L’événement Film Les Conquérantes Jonzac a été mis à jour le 2025-10-31 par CDC de Haute Saintonge